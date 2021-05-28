«Ахмат» наказал игроков молодёжной команды за драку

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28 Мая 2021, 12:10,
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Игроки молодежки грозненского «Ахмата» понесли наказание за драку во вчерашнем поединке молодежного первенства России против одногодок из московского «Локомотива».
Как сообщила пресс-служба клуба, все футболисты, принявшие участие в потасовке, отстранены от тренировочного процесса. Решение о дальнейшей судьбе игроков будет принято руководством клуба.
Напомним, что поединок молодежного первенства «Ахмат» - «Локомотив» закончился потасовкой и удалениями трех представителей грозненской команды. Встреча завершилась разгромной победой «железнодорожников» со счетом 5:1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ахмат