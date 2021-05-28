«Ахмат» наказал игроков молодёжной команды за драку

Игроки молодежки грозненского «Ахмата» понесли наказание за драку во вчерашнем поединке молодежного первенства России против одногодок из московского «Локомотива».

Как сообщила пресс-служба клуба, все футболисты, принявшие участие в потасовке, отстранены от тренировочного процесса. Решение о дальнейшей судьбе игроков будет принято руководством клуба.

Напомним, что поединок молодежного первенства «Ахмат» - «Локомотив» закончился потасовкой и удалениями трех представителей грозненской команды. Встреча завершилась разгромной победой «железнодорожников» со счетом 5:1.