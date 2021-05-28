«Опыта работы у меня больше, чем у Олича»: Игнашевич хочет возглавить ЦСКА

Экс-наставник столичного «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил о желании возглавить московский ЦСКА, который в настоящий момент тренирует хорватский специалист Ивица Олич.

«Опыта работы у меня побольше, чем у Олича. Есть ли мысли о работе с ЦСКА? Конечно. ЦСКА для меня - родной клуб», - рассказал российский специалист в интевью на канале Тимура Журавеля в Youtube.

Напомним, что Олич занял пост наставника «армейского» коллектива в конце марта текущего года. Хорват сменил у руля команды белорусского специалиста Виктора Ганчаренко. Контракт Ивицы с ЦСКА рассчитан до середины 2022 года.

По итогам минувшего сезона столичный клуб финишировал на шестом месте в Премьер-лиге.