Витория хочет пригласить в «Спартак» полузащитника «Бенфики»

Португальский тренер Руй Витория, занявший пост наставника московского «Спартака», хочет пригласить в стан «красно-белых» своего экс-подопечного Габриэля, ныне выступающего за лиссабонскую «Бенфику».

Согласно данным инсайдера Педру Алмейды, тренер хочет пригласить опорного хавбека в летнее трансферное окно. Витория уже обратился с соответствующей просьбой к руководству московского клуба.

27-летний полузащитник выступает в составе «Бенфики» с 2018 года. Его трудовое соглашение с лиссабонским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.