Витория хочет пригласить в «Спартак» полузащитника «Бенфики»

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28 Мая 2021, 11:14,
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Португальский тренер Руй Витория, занявший пост наставника московского «Спартака», хочет пригласить в стан «красно-белых» своего экс-подопечного Габриэля, ныне выступающего за лиссабонскую «Бенфику».
Согласно данным инсайдера Педру Алмейды, тренер хочет пригласить опорного хавбека в летнее трансферное окно. Витория уже обратился с соответствующей просьбой к руководству московского клуба.
27-летний полузащитник выступает в составе «Бенфики» с 2018 года. Его трудовое соглашение с лиссабонским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Руй Витория, Габриэль