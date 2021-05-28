Влашич высказался о своём будущем в ЦСКА

Лидер московского ЦСКА Никола Влашич ответил на вопрос о возможном уходе из «армейского» коллектива.

«Я перерос уровень РПЛ? Не думаю. У меня действующее соглашение с «армейцами», после завершения Евро-2020 мы обсудим с клубом мое будущее. Будет принято оптимально решение для обеих сторон», - приводит слова хорватского полузащитника Tportal.

Цвета московской команды Влашич защищает с 2018 года. Его трудовой договор рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне хорват провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.