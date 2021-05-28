«Рубин» хочет подписать Пиняева

Талантливый российский нападающий Сергей Пиняев, правами на которого владеет «Чертаново», может продолжить карьеру в клубе Премьер-лиги. Об этом информирует «Спорт Бизнес Online».

Согласно сведениям издания, интерес к 16-летнему футболисту проявляет казанский «Рубин». Наставник команды Леонид Слуцкий лично заинтересован в сотрудничестве с Пиняевым.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к форварду со стороны каталонской «Барселоны», однако какого-то подтверждения она не получила.

Трудовой договор Сергея с «Чертаново» рассчитан до 2022 года. В прошлом сезоне ФНЛ он сыграл 30 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.