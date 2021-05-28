«Локомотив» продлил контракт с Сильяновым

«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Александром Сильяновым.

Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», с молодым футболистом заключено соглашение, рассчитанное на пять лет.

20-летний Сильянов принял участие в двух матчах «Локомотива» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. Интересно, что Александр является воспитанником ЦСКА, который он покинул в 2019 году, перейдя в систему «железнодорожников».

По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России и стал обладателем Кубка России, переиграв в финале самарские «Крылья Советов».