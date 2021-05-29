Полузащитники «Спартака» едут в Европу, вратарь - в Казань, а «Барселона» собирает «свободных» звёзд: трансферы и слухи недели

Российский футбол отдыхает уже вторую неделю, но это касается лишь некоторых игроков. В основном, работа кипит. Сборная России на сборе в Австрии готовится к чемпионату Европы, а селекционные отделы клубов РПЛ так загружены, что не успевают отсматривать футболистов. Межсезонья практически не будет в этом году, нужно многое успеть. Они и стараются - новостей очень много. «Евро-футбол.ру» собрал самые горячие, свершившиеся и «не очень» переходы России и топ-5 лиг в традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» представил тренера и уже оброс трансферами

Руй Витория, из-за которого Зарема Салихова покинула совет директоров через две недели, представлен в качестве главного тренера «Спартака». Фигура наставника, последние годы «доживавшего» в Саудовской Аравии довольно спорная, но сейчас не об этом. Как и обещало руководство «Спартака», все трансферы только после назначения нового главного. Вот и началось. Первым и самым явным кандидатом на выход будет Алекс Крал. Чешский полузащитник заинтересовал сразу пять (!) клубов АПЛ, для которых 20 миллионов евро - подъёмная сумма.

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Все участники гонки за Крала не называются, но известно, что главный претендент - «Вест Хэм», за который выступает Томаш Соучек. Чех и друга своего рекламирует в Лондоне, и помочь ему с адаптацией обещает. Ещё больше вероятности, что на год покинет «Спартак» Гус Тиль. Даже представители «Фейеноорда» уже подтвердили аренду полузащитника, осталось лишь объявить официально. Другой трансфер на выход - Александр Селихов. В голкипере, наконец- вернувшемся после травмы, заинтересован казанский «Рубин», активно проводящий трансферную кампанию перед Лигой конференций. А почему казанцы присматриваются к вратарской позиции, расскажем далее.

«Рубин» активно покупает и продаёт

Связано всё с тем, что Юрий Дюпин слишком громко высказывался о себе на сборе российской команды в Австрии. Там голкипер «Рубина» назвал себя лучшим в РПЛ. И его услышали в Санкт-Петербурге. Теперь Дюпина хочет забрать «Зенит», а чемпиону отказывать не принято. На случай ухода Юрия «Рубин» и присматривается к Селихову. Но есть позиции, на которые работа ведётся активнее. Казанский клуб уже объявил о переходе полузащитника сборной Черногории Седа Хакшабановича. 22-летний футболист выкуплен у «Норчёпинга», хотя раньше ходил подающим надежды в «Вест Хэме».

Трансфер Хакшабановича тоже объясним. Леонид Слуцкий сказал, что Хвича не системообразующий игрок, мол «Рубин» его просто заменят. И вот, заменили. А сам Хвича ещё не ушёл, но переговоры по нему идут вовсю. Недавно стали активно говорить про «Севилью», готовую выплатить 15-20 миллионов евро, но «Рубин», кажется, запросит больше.

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ЦСКА: Хлусевич вместо Ляича

Активен на рынке и ЦСКА. За Мухина и Заболотного «армейцы» вообще платить не собираются, а вот на атакующего полузащитника придётся раскошелиться. Интересовались Ляичем, но до переговоров дело не дошло, да и сам Адем хочет вернуться в Италию, где выступал до «Бешикташа», поэтому переключились на РПЛ. Теперь ЦСКА намерен приобрести белорусского полузащитника Даниила Хлусевича. Правда, есть проблемы и тут. Тульский «Арсенал» выставил цену в 5 миллионов евро, которая уже отпугнула «Рубин». ЦСКА явно не будет брать 20-летнего белоруса так дорого, но умение Евгения Гинера торговаться заставляет поверить в чудо.

Европейские чемпионаты

«Барселона» идёт по пути «Ювентуса»

Не в том смысле, что после долгой гегемонии скатывается на четвёртое место, а в том смысле, что кризис заставляет думать не о трансферах, а подписании «свободных» звёзд. И пока получается отлично. Хосеп Гвардиола в интервью уже анонсировал создание связки Месси - Агуэро. И тут сразу две радостные новости для каталонцев: на правах свободного агента в «Барселону» переберётся Серхио и на два года продлит контракт Лионель. Аргентинская связка друзей, конечно, вызывает радостное предвкушение. Месси и Агуэро могут «натворить» дел, правда, оба уже немолоды.

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Не стала «Барса» ограничиваться аргентинцами. Бесплатно (но с очень «вкусными» контрактами) собираются подписать ещё итальянца и голландца. Первый - скандальный Доннарумма, отказавшийся продлевать контракт с «Миланом». Джанлуиджи уже точно покинет стан «россонери», главный претенденты на клиента Райолы - «Барселона» и «Ювентус». Тут уж, кто предложит лучшие условия. А вот на Вейналдума других претендентов нет. Джорджиньо заявил о намерении подписать контракт с «Барселоной», чтобы исполнить мечту детства. СМИ уже сообщили, что ныне полузащитник «Ливерпуля» подпишет соглашение на три года и даже немного упадёт в зарплате.