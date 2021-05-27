«Ростов» выкупил Соу

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27 Мая 2021, 21:37,
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Агент Луиджи Соррентино, представляющий интерес нападающего Али Соу, заявил, что «Ростов» выкупил права на футболиста у софийского ЦСКА.
«Ростов выкупил права на Али Соу. Он продолжит играть в клубе», - приводит слова Соррентино sport24.
26-летний гамбийский нападающий сыграл 11 матчей за «Ростов» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, в которых забил три гола. Контракт Соу с ЦСКА был рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро. Отметим, что в арендном соглашении была прописана опция выкупа футболиста, которой и воспользовался «Ростов».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ростов, Трансферы футбола - лето 2021, Али Соу