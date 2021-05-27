Ари: «Хотел бы остаться в «Краснодаре»

Нападающий Ари рассказал, что хотел бы остаться в «Краснодаре».

«Это вопрос к руководству клуба. Сам я не спрашивал, почему так сложилось. Хотел бы остаться, но спасибо «Краснодару» и за эти годы совместной работы», - приводит слова опытного нападающего sport24.

35-летний форвард сыграл девять матчей за «Краснодар» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги и забил два гола. Отметим, что Ари выступал за краснодарский клуб с 2013 года, он уйдёт из «Краснодара» на правах свободного агента.

«Краснодар» занял лишь десятое место в чемпионате России по итогам прошлого сезона и не выступит в еврокубках.