​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов

«Спартак» занял второе место в завершившемся чемпионате России и теперь представит страну в Лиге чемпионов. Начинать путь в этом турнире «красно-белым» придётся с третьего раунда квалификации. На страничке москвичей в Twitter были опубликованы потенциальные соперники команды Руя Витории по первому квалификационному барьеру.

«Спартак» может сыграть против «Бенфики», «Монако», «Селтика», венского «Рапида», «Галатасарая» или «Мидтьюлланна».

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут в августе. Если «Спартак» пройдёт своего соперника, то окажется в раунде плей-офф. Это последняя стадия перед групповым этапом.