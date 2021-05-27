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​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов

27 Мая 2021, 16:27,

«Спартак» занял второе место в завершившемся чемпионате России и теперь представит страну в Лиге чемпионов. Начинать путь в этом турнире «красно-белым» придётся с третьего раунда квалификации. На страничке москвичей в Twitter были опубликованы потенциальные соперники команды Руя Витории по первому квалификационному барьеру.

«Спартак» может сыграть против «Бенфики», «Монако», «Селтика», венского «Рапида», «Галатасарая» или «Мидтьюлланна».

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут в августе. Если «Спартак» пройдёт своего соперника, то окажется в раунде плей-офф. Это последняя стадия перед групповым этапом.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва
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Комментарии (4)
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0
White_Shark
27 Мая 2021, 17:18

ууу.... Тут даже пошутить тяжело...
Просто помните, дорогие товарищи гуляшовые - ЦСКА дважды за последние 6 лет прошёл 3-й раунд и плей-офф))) Пусть это согревает вас в вашей недолгой лигочемпионской кампании и снится ночью)))

0
xkugelx
27 Мая 2021, 17:10
Попадется Митьюллана, которая пополнит список грантов, порвавших гуляш в квалификации. Скриньте.
0
ARTUR
27 Мая 2021, 16:55

вот радуются наверное , ведь как всегда это все проходимые команды , уже думают с кем будут играть в финале ??? зачем вот эти статьи ??? зимы дождитесь , потом лыжи оденьте , а то в мае как то глупо выглядите )))

0
kalibr
27 Мая 2021, 16:32

В общем, ловить нечего!
Welcome в ЛЕ!!!

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