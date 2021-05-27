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«Рубин» объявил о трансфере Хакшабановича

27 Мая 2021, 11:30,

Хавбек «Норрчёпинга» Сеад Хакшабанович стал игроком казанского «Рубина», об этом рапортует пресс-служба клуба. Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2026 года.

За российскую команду черногорский футболист будет выступать под 99 номером. В борьбе за полузащитника «Рубин» опередил итальянские клубы.

В чемпионате Швеции Сеад играл с лета минувшего года. В «Норрчёпинг» он перешел из «Вест Хэма». В сезоне-2020/2021 хавбек провел 11 поединков, отметившись пятью голами и пятью ассистами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Сеад Хакшабанович
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