«Рубин» объявил о трансфере Хакшабановича

Хавбек «Норрчёпинга» Сеад Хакшабанович стал игроком казанского «Рубина», об этом рапортует пресс-служба клуба. Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2026 года.

За российскую команду черногорский футболист будет выступать под 99 номером. В борьбе за полузащитника «Рубин» опередил итальянские клубы.

В чемпионате Швеции Сеад играл с лета минувшего года. В «Норрчёпинг» он перешел из «Вест Хэма». В сезоне-2020/2021 хавбек провел 11 поединков, отметившись пятью голами и пятью ассистами.