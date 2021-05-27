«Рубин» анонсировал переход Хакшабановича

Черногорец Сеад Хакшабанович переходит в казанский «Рубин». Трансфер полузащитника был анонсирован в официальном твиттер-аккаунте российского клуба.

До перехода в «Рубин» Хакшабанович выступал в чемпионате Швеции за «Норрчёпинг». В споре за игрока казанцы определи итальянские клубы.

В шведской лиге полузащитник выступал с лета прошлого года. В «Норрчёпинг» Сеад перебрался из лондонского «Вест Хэма» за 2,6 миллиона евро.

В сезоне-2020/2021 хавбек сыграл 11 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.