«Зенит» поздравил «Вильярреал» с триумфом в Лиге Европы

Испанский «Вильярреал» стал триумфатором Лиги Европы сезона-2020/2021. В финальном поединке подопечные Унаи Эмери победили «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти - 11:10. Игровое время встречи завершилось со счетом 1:1.

С победой «жёлтую субмарину» поздравила пресс-служба петербургского «Зенита».

«Поздравляем «Вильярреал». Мы знаем, что это за чувство, когда побеждаешь «МЮ», - гласит сообщение «сине-бело-голубых».

Напомним, что «Зенит» играл против «красных дьяволов» в матче за Суперкубок Европы. Встреча прошла в 2008 году и завершилась победой российского коллектива со счетом 2:1.