Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Спартак» поздравил Эмери с победой в Лиге Европы

27 Мая 2021, 01:36,

Московский «Спартак» опубликовал пост в «Твиттере» с поздравлением главного тренера «Вильярреала» с победой в Лиге Европы 2020/21. 

«Поздравляем нашего бывшего тренера с четвёртой победой в Лиге Европы! Как жаль, что мы не играли в Лиге Европы, когда он нас тренировал», - написала пресс-служба москвичей. 

Унаи Эмери стал первым тренером в истории Лиги Европы, которому удалось четыре раза выиграть трофей - трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом». 

Московский «Спартак» находился под руководством Унаи Эмери зимой 2012 года, но был уволен за неудовлетворительные результаты. После РПЛ специалист возглавлял «Севилью», «ПСЖ», лондонский «Арсенал» и «Вильярреал». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Вильярреал, Унаи Эмери
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