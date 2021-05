«Спартак» поздравил Эмери с победой в Лиге Европы

Московский «Спартак» опубликовал пост в «Твиттере» с поздравлением главного тренера «Вильярреала» с победой в Лиге Европы 2020/21.

«Поздравляем нашего бывшего тренера с четвёртой победой в Лиге Европы! Как жаль, что мы не играли в Лиге Европы, когда он нас тренировал», - написала пресс-служба москвичей.

Унаи Эмери стал первым тренером в истории Лиги Европы, которому удалось четыре раза выиграть трофей - трижды с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом».

Московский «Спартак» находился под руководством Унаи Эмери зимой 2012 года, но был уволен за неудовлетворительные результаты. После РПЛ специалист возглавлял «Севилью», «ПСЖ», лондонский «Арсенал» и «Вильярреал».

