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Тикнизян остаётся в ЦСКА

26 Мая 2021, 21:58,

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян останется игроком московского ЦСКА. 

У Тикнизяна было предложение от московского «Локомотива», который готов был заплатить «армейцам» за переход футболиста около двух миллионов евро. Однако по данным «Спорт-Экспресс», Тикнизян уже согласовал новый контракт с ЦСКА сроком на четыре года вперёд. Договор ещё не подписан, но стороны вряд ли изменят своё мнение. 

Тикнизян - воспитанник футбольного клуба ЦСКА. За основной состав «красно-синих» защитник провёл чуть больше 30 игр, а в 2020 году был отдан в аренду в курский «Авангард». Также Тикнязин уже заигран за основную сборную России.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Наир Тикнизян
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