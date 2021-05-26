Тикнизян остаётся в ЦСКА

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян останется игроком московского ЦСКА.

У Тикнизяна было предложение от московского «Локомотива», который готов был заплатить «армейцам» за переход футболиста около двух миллионов евро. Однако по данным «Спорт-Экспресс», Тикнизян уже согласовал новый контракт с ЦСКА сроком на четыре года вперёд. Договор ещё не подписан, но стороны вряд ли изменят своё мнение.

Тикнизян - воспитанник футбольного клуба ЦСКА. За основной состав «красно-синих» защитник провёл чуть больше 30 игр, а в 2020 году был отдан в аренду в курский «Авангард». Также Тикнязин уже заигран за основную сборную России.