Канчельскис: «Акинфеевым интересовался «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подтвердил, что вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым интересовались «красные дьяволы».

Канчельскис утверждает, что к нему обращались представители «МЮ», чтобы узнать информацию об Игоре Акинфееве. Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» ответил, что хоть в России Акинфеев и лучший, но в английской Премьер-лиге ему придётся тяжело. Как минимум потому, что не хватает физических данных в виде роста, что является важным критерием для голкипера. Вместо Акинфеева манкунианцы приобрели голландца Эдвина ван дер Сара. Об этом Канчельскис рассказал на YouTube-канале «Футбольный Хейт».

Канчельскис провёл в «Манчестер Юнайтед» четыре года - с 1991 по 1995 год.