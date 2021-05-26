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Канчельскис: «Акинфеевым интересовался «Манчестер Юнайтед»

26 Мая 2021, 21:01,

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подтвердил, что вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым интересовались «красные дьяволы». 

Канчельскис утверждает, что к нему обращались представители «МЮ», чтобы узнать информацию об Игоре Акинфееве. Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» ответил, что хоть в России Акинфеев и лучший, но в английской Премьер-лиге ему придётся тяжело. Как минимум потому, что не хватает физических данных в виде роста, что является важным критерием для голкипера. Вместо Акинфеева манкунианцы приобрели голландца Эдвина ван дер Сара. Об этом Канчельскис рассказал на YouTube-канале «Футбольный Хейт».

Канчельскис провёл в «Манчестер Юнайтед» четыре года - с 1991 по 1995 год. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Манчестер Юнайтед, Игорь Акинфеев
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