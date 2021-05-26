«Вернулись кликать»: «Зенит» ответил Зареме Салиховой

Зарема Салихова, которая является женой владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что увольнение уборщицы московской команды собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».

Питерская команда ответила на слова Заремы Салиховой постом в «Твиттере»: «Вернулись кликать». Вместе с текстом «Зенит» разместил Gif-картинку, на которой плюшевый заяц нажимает на компьютерную мышь.

В сезоне 2020/21 «Зенит» досрочно стал чемпионом, тогда как «Спартак» занял вторую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Зарема Салихова покинула должность в совете директоров «Спартака» из-за разногласий по назначению Руя Витории.