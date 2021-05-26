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«Вернулись кликать»: «Зенит» ответил Зареме Салиховой

26 Мая 2021, 20:46,

Зарема Салихова, которая является женой владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что увольнение уборщицы московской команды собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита». 

Питерская команда ответила на слова Заремы Салиховой постом в «Твиттере»: «Вернулись кликать». Вместе с текстом «Зенит» разместил Gif-картинку, на которой плюшевый заяц нажимает на компьютерную мышь. 

В сезоне 2020/21 «Зенит» досрочно стал чемпионом, тогда как «Спартак» занял вторую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 

Зарема Салихова покинула должность в совете директоров «Спартака» из-за разногласий по назначению Руя Витории. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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2
pchelka
26 Мая 2021, 21:13

наверное для Спартака было бы лучше,чтобы появились сообщения о чемпионстве....но пока только про уборщиц)-увы

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