«Вернулись кликать»: «Зенит» ответил Зареме Салиховой

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26 Мая 2021, 20:46,
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Зарема Салихова, которая является женой владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что увольнение уборщицы московской команды собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».
Питерская команда ответила на слова Заремы Салиховой постом в «Твиттере»: «Вернулись кликать». Вместе с текстом «Зенит» разместил Gif-картинку, на которой плюшевый заяц нажимает на компьютерную мышь.
#ВернулисьКликать pic.twitter.com/GXoAJo39cq— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 26, 2021
В сезоне 2020/21 «Зенит» досрочно стал чемпионом, тогда как «Спартак» занял вторую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Зарема Салихова покинула должность в совете директоров «Спартака» из-за разногласий по назначению Руя Витории.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Зарема Салихова
наверное для Спартака было бы лучше,чтобы появились сообщения о чемпионстве....но пока только про уборщиц)-увы