Бышовец: «Проблема неудач иностранных тренеров заключается в особенности нашего чемпионата»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал назначение Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».

- Насколько такой выбор ожидаем?

- Зачастую выбор тренеров и игроков остаётся малообоснованным. На мой взгляд, тут такая ситуация. Результатов при иностранных специалистах почти нет, за исключением, может быть, Карреры. То же самое касается и сборной. На мой взгляд, выступление Хиддинка можно назвать больше случайным, нежели закономерным.

- Как считаете, с чем связаны причины неудач иностранных специалистов?

- Это точно не связано с условиями материальными. Материальные условия удовлетворяют иностранных тренеров. Вся проблема заключается в особенности нашего чемпионата. У нас другой менталитет, другие проблемы в чемпионате. У нас не создается впечатление полноценного цикла, чтобы можно было сказать, что футболисты находятся в оптимальном игровом тонусе. Например, есть длительное летнее восстановление, а от чего восстанавливаться? От количества игр? Их гораздо меньше, чем в европейских чемпионатах.

- На что может рассчитывать «Спартак» в новом сезоне?

- Говоря о напряженности нашего чемпионата, я бы сказал, что чемпионат предсказуем. Чемпион фактически известен заранее. Разве что борьба за второе место может быть интересной. Как раз фавориты «Спартак» и «Локомотив». Вот тут и будет интрига, кто попадет в Лигу чемпионов. А все остальное у нас на уровне «Тамбова», который проигрывает всем.

- Как считаете, почему ушёл Тедеско?

- Я в своё время разговаривал со Скалой. Думаю, говорить о его уровне не надо. Я считаю, что это один из лучших тренеров Италии, это человек с определенной философией. Но он очень недолго проработал в «Спартаке». Можно говорить о том, что случаются проблемы во взаимоотношениях между руководством и тренером. Казалось бы, сегодня есть результат у Тедеско, а он уходит. Каррера выиграл долгожданное чемпионство и впоследствии ушёл. Я думаю, что тут проблемы существуют.

- Российских специалистов среди наших топ-клубов почти нет...

- Я считаю, что это неоправданный принцип, что тренером должен быть только иностранец. Среди сильнейших клубов российский тренер только в «Зените». А текучесть кадров часто несет в себе неоправданные решения. Например, я не понимаю решения по Черевченко, которого убрали и из «Локомотива», и из Тулы.

Главная оценка работы тренеров - это еврокубки. Ограничиваться только лишь победами в нашем чемпионате? Я бы не сказал, что это цель, ради которой нужно отдавать такие средства. Но ситуация в чемпионате не зависит только лишь от квалификации тренеров, она зависит от разных обстоятельств.

Николай Алексеев