Онопко: «Спартак» и ЦСКА - это как мама и папа»

Бывший помощник главного тренера ЦСКА Виктор Онопко уважает «армейцев» и московский «Спартак» одинаково.

В бытность игрока Виктор Онопко построил карьеру защитника в московском «Спартаке», но, уже будучи тренером, целовал фанатский шарф ЦСКА, который считается принципиальным соперником для «красно-белых». На вопрос журналистов «Спорт-Экспресса» кого он больше уважает, Онопко ответил, что сравнивать ЦСКА и «Спартак», как сравнивать маму и папу. Российский специалист не видит проблемы в том, чтобы разделить свою жизнь между двумя разными клубами. В пример Онопко привёл португальца Луиша Фигу, который переходил из «Барселоны» в «Реал», или Владимира Федотова, перешедшего из ЦСКА в «Спартак».

В декабре 2020 года Виктор Онопко был уволен из тренерского штаба ЦСКА.