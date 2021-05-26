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Онопко: «Спартак» и ЦСКА - это как мама и папа»

26 Мая 2021, 20:19,

Бывший помощник главного тренера ЦСКА Виктор Онопко уважает «армейцев» и московский «Спартак» одинаково. 

В бытность игрока Виктор Онопко построил карьеру защитника в московском «Спартаке», но, уже будучи тренером, целовал фанатский шарф ЦСКА, который считается принципиальным соперником для «красно-белых». На вопрос журналистов «Спорт-Экспресса» кого он больше уважает, Онопко ответил, что сравнивать ЦСКА и «Спартак», как сравнивать маму и папу. Российский специалист не видит проблемы в том, чтобы разделить свою жизнь между двумя разными клубами. В пример Онопко привёл португальца Луиша Фигу, который переходил из «Барселоны» в «Реал», или Владимира Федотова, перешедшего из ЦСКА в «Спартак». 

В декабре 2020 года Виктор Онопко был уволен из тренерского штаба ЦСКА. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Виктор Онопко
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