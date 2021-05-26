Бывший шеф-скаут ЦСКА: «Чалов упустил шанс всей жизни»

Бывший шеф-скаут ЦСКА Максим Дюков рассказал подробности возможного перехода нападающего московской команды в английский «Кристал Пэлас».

Максим Дюков уже год не работает в структуре ЦСКА, но его активная деятельность в клубе пришлась на тот момент, когда из «Кристал Пэлас» поступило конкретное предложение о приобретении российского форварда Фёдора Чалова. По словам менеджера, интерес был на сто процентов, но ЦСКА не захотел отпускать игрока. Именно после несостоявшегося трансфера в английскую Премьер-лигу в карьере футболиста начался спад. Об этом скаут рассказал в интервью для Metaratings.

«Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 25 миллионов евро, но ЦСКА отказался принимать предложение.