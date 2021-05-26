Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бывший шеф-скаут ЦСКА: «Чалов упустил шанс всей жизни»

26 Мая 2021, 20:10,

Бывший шеф-скаут ЦСКА Максим Дюков рассказал подробности возможного перехода нападающего московской команды в английский «Кристал Пэлас». 

Максим Дюков уже год не работает в структуре ЦСКА, но его активная деятельность в клубе пришлась на тот момент, когда из «Кристал Пэлас» поступило конкретное предложение о приобретении российского форварда Фёдора Чалова. По словам менеджера, интерес был на сто процентов, но ЦСКА не захотел отпускать игрока. Именно после несостоявшегося трансфера в английскую Премьер-лигу в карьере футболиста начался спад. Об этом скаут рассказал в интервью для Metaratings.

«Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 25 миллионов евро, но ЦСКА отказался принимать предложение. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Кристал Пэлас, Фёдор Чалов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Zenituwka
26 Мая 2021, 21:17

Да с его уровнем он бы даже в состав резервной команды Пэласа бы не попадал. Так что он себе карьеру спас. Он в отличии от многих, понимает что не тянет пока даже на уровень топ-10 РПЛ.

0
Баден
26 Мая 2021, 21:12

Похоронили парня?
Так сказать "подрезали крылья орлу".....))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Вид сверху». Выпуск от 26.05.2021
«Вид сверху». Выпуск от 26.05.2021
1 0
«Тотальный футбол»: финал Кубка Франции. Выпуск от 24.05.2021
«Тотальный футбол»: финал Кубка Франции. Выпуск от 24.05.2021
1 1
«Мини-футбол в России». Выпуск от 25.05.2021
«Мини-футбол в России». Выпуск от 25.05.2021
1 1
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 2
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 2
1 1
Чемпионат Франции. Обзор 38-го тура
Чемпионат Франции. Обзор 38-го тура
1 1
Топ голы из штрафной в Тинькофф РПЛ сезона 2020/21
Топ голы из штрафной в Тинькофф РПЛ сезона 2020/21
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей