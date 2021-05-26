Бывший шеф-скаут ЦСКА: «Чалов упустил шанс всей жизни»

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26 Мая 2021, 20:10,
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Бывший шеф-скаут ЦСКА Максим Дюков рассказал подробности возможного перехода нападающего московской команды в английский «Кристал Пэлас».
Максим Дюков уже год не работает в структуре ЦСКА, но его активная деятельность в клубе пришлась на тот момент, когда из «Кристал Пэлас» поступило конкретное предложение о приобретении российского форварда Фёдора Чалова. По словам менеджера, интерес был на сто процентов, но ЦСКА не захотел отпускать игрока. Именно после несостоявшегося трансфера в английскую Премьер-лигу в карьере футболиста начался спад. Об этом скаут рассказал в интервью для Metaratings.
«Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 25 миллионов евро, но ЦСКА отказался принимать предложение.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: ЦСКА Москва, Кристал Пэлас, Фёдор Чалов
Да с его уровнем он бы даже в состав резервной команды Пэласа бы не попадал. Так что он себе карьеру спас. Он в отличии от многих, понимает что не тянет пока даже на уровень топ-10 РПЛ.
Похоронили парня?
Так сказать "подрезали крылья орлу".....))