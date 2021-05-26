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​Салихова: «Увольнение уборщицы в «Спартаке» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита»

26 Мая 2021, 19:17,

Зарема Салихова рассказала о том, что её решение выйти из совета директоров «Спартака» было взвешенным. Она подтвердила его ещё 17 мая, но решила не перебивать прощание клуба с Доменико Тедеско из-за повышенного внимания спортивного общества к «Спартаку».

«Если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива», - поделилась Салихова своими мыслями со Спорт-Экспрессом

Напомним, что Зарема Салихова не поддержала кандидатуру Руя Витории. Португальский тренер возглавил «Спартак» несколько дней назад, подписав контракт, рассчитанный на два ближайших сезона.

Стоит сказать, что Зарема Салихова является супругой Леонида Федуна, владеющего «Спартаком».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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Карыч Кар
26 Мая 2021, 19:40

Вот оно чё, Зарема! Оказывается в пищевике самые знаменитые уборщицы!

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