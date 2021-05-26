​Азмуна признали лучшим игроком РПЛ

Пресс-служба РПЛ сообщает о том, что лучшим игроком завершившегося сезона был признан Сердар Азмун. В опросе тренеров, капитанов, Станислава Черчесова и комментаторов канала «Матч Премьер» Азмун набрал 76 очков.

Вторую строчку занял партнёр Азмуна по линии нападения в «Зените» Артём Дзюба, отставший в опросе на 15 баллов. Дзюба, как известно, стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Тройку лучших игроков по итогам опроса замкнул лидер «Сочи» Кристиан Нобоа.

Сердар Азмун в 24 матчах сезона РПЛ записал на свой счёт 19 голов. От Артёма Дзюбы он отстал всего лишь на один результативный удар.