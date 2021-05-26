​Азмуна признали лучшим игроком РПЛ

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26 Мая 2021, 18:51,
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Пресс-служба РПЛ сообщает о том, что лучшим игроком завершившегося сезона был признан Сердар Азмун. В опросе тренеров, капитанов, Станислава Черчесова и комментаторов канала «Матч Премьер» Азмун набрал 76 очков.
Вторую строчку занял партнёр Азмуна по линии нападения в «Зените» Артём Дзюба, отставший в опросе на 15 баллов. Дзюба, как известно, стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Тройку лучших игроков по итогам опроса замкнул лидер «Сочи» Кристиан Нобоа.
Сердар Азмун в 24 матчах сезона РПЛ записал на свой счёт 19 голов. От Артёма Дзюбы он отстал всего лишь на один результативный удар.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сочи, Сердар Азмун, Кристиан Нобоа