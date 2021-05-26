​«Спартак» ведёт переговоры по трансферу аргентинского защитника

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26 Мая 2021, 18:30,
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Центральный защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси может перебраться в «Спартак». Как сообщает TuttoMercatoWeb, московский клуб ведёт переговоры по этому футболисту. Сумма трансфера может составить в районе 15 миллионов евро. Отмечается, что Сенеси также находится на радаре итальянских «Милана» и «Наполи».
24-летний Маркос Сенеси выступает за «Фейеноорд» с сентября 2019 года после перехода из аргентинского «Сан-Лоренсо».
В 41 матче сезона 2020/2021 Сенеси записал на свой счёт 3 гола и 3 результативных паса на партнёров. Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 19 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Фейеноорд, Трансферы футбола - лето 2021, Маркос Сенеси