​«Спартак» ведёт переговоры по трансферу аргентинского защитника

Центральный защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси может перебраться в «Спартак». Как сообщает TuttoMercatoWeb, московский клуб ведёт переговоры по этому футболисту. Сумма трансфера может составить в районе 15 миллионов евро. Отмечается, что Сенеси также находится на радаре итальянских «Милана» и «Наполи».

24-летний Маркос Сенеси выступает за «Фейеноорд» с сентября 2019 года после перехода из аргентинского «Сан-Лоренсо».

В 41 матче сезона 2020/2021 Сенеси записал на свой счёт 3 гола и 3 результативных паса на партнёров. Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 19 миллионов евро.