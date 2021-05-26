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​Газизов подтвердил наличие особого документа между ним и Кокориным

26 Мая 2021, 17:48,

Шамиль Газизов, который в своё время занимал должность генерального директора «Спартака», ответил Зареме Салиховой. Ранее она выразила претензии к Шамилю Газизову по трансферу Александра Кокорина, совершённого прошлым летом.

Отвечая на вопрос по поводу претензий Салиховой по подписанию Кокорина, Газизов поставил в пример другие свои решения, в частности переход Виктора Мозеса, сохранение Самуэля Жиго и отправление в аренду Гуса Тиля. Шамиль спросил, нет ли претензий по ним. 

Что касается некоего договора, согласно которому Александр Кокорин лишается части зарплаты, если не забьёт за «Спартак» 10 голов в чемпионате, Газизов подтвердил его существование.

«Документ такой есть. Но он подписан только между мной и Сашей. Зачем это выносить в прессу?» - высказался Газизов для «Спорт-Экспресса».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин, Шамиль Газизов, Зарема Салихова
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