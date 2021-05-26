​Заболотный: «В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола – гибким, пластичным и достаточно скоростным»

Общаясь с журналистами после тренировочного занятия сборной России, нападающий Антон Заболотный рассказал о том, как он изменился за последнее время в игровом плане.

«Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ я могу быть, как вы сказали, деревянным, а в мире футбола я считаю себя гибким, пластичным и достаточно скоростным. Если брать последний год, то я стал более эффективным в завершающей стадии. Очень много работал над этим», - рассказал Заболотный.

Отметим, что Антон Заболотный в летнее трансферное окно сменит «Сочи» на ЦСКА. В настоящее же время он сосредоточен на подготовке к Евро-2020.