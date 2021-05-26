Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Соболев заявил, что устал от сравнений с Дзюбой

26 Мая 2021, 14:40,

Форвард Александр Соболев после тренировки сборной России в Австрии пообщался с журналистами. Футболист ответил на вопрос по поводу его сравнений с капитаном национальной команды Артёмом Дзюбой.

«Я устал от этих сравнений. В чём Дзюба лучше меня? В том, что он забил 20 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Пускай другие сравнивают, это не моё дело», - сказал Соболев.

Также Соболев сообщил, что он не держит в мыслях возможное непопадание в итоговую заявку на Евро-2020. Нападающий отметил, что он просто сосредоточен на работе.  

Учебно-тренировочный сбор российской национальной команды в Австрии продлится до 31 мая.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Александр Соболев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А
​Судьба Роналду и Лига чемпионов для «Ювентуса»: интриги последнего тура Серии А


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Тотальный футбол»: финал Кубка Франции. Выпуск от 24.05.2021
«Тотальный футбол»: финал Кубка Франции. Выпуск от 24.05.2021
1 1
«Мини-футбол в России». Выпуск от 25.05.2021
«Мини-футбол в России». Выпуск от 25.05.2021
1 1
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 2
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 2
1 1
Чемпионат Франции. Обзор 38-го тура
Чемпионат Франции. Обзор 38-го тура
1 1
Топ голы из штрафной в Тинькофф РПЛ сезона 2020/21
Топ голы из штрафной в Тинькофф РПЛ сезона 2020/21
1 1
Лучшие сейвы вратарей ФК «Краснодар» в весенней части сезона 2020/2021
Лучшие сейвы вратарей ФК «Краснодар» в весенней части сезона 2020/2021
1 2
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей