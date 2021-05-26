​Соболев заявил, что устал от сравнений с Дзюбой

Форвард Александр Соболев после тренировки сборной России в Австрии пообщался с журналистами. Футболист ответил на вопрос по поводу его сравнений с капитаном национальной команды Артёмом Дзюбой.

«Я устал от этих сравнений. В чём Дзюба лучше меня? В том, что он забил 20 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Пускай другие сравнивают, это не моё дело», - сказал Соболев.

Также Соболев сообщил, что он не держит в мыслях возможное непопадание в итоговую заявку на Евро-2020. Нападающий отметил, что он просто сосредоточен на работе.

Учебно-тренировочный сбор российской национальной команды в Австрии продлится до 31 мая.