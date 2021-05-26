​Кварацхелия признан лучшим молодым игроком РПЛ

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26 Мая 2021, 14:28,
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Атакующий полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком чемпионата России в завершившемся сезоне. Об этом проинформировала пресс-служба РПЛ.
По итогам голосования Хвича Кварацхелия набрал 145 очков, достаточно уверенно обойдя Арсена Захаряна из «Динамо» с 85 очками. Тройку замкнул центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев с показателем в 49 очков.
Интересно отметить, что Хвичу Кварацхелию признали лучшим молодым игроком РПЛ второй сезон подряд.
Напомним, «Рубин» занял 4 место по итогам сезона РПЛ. Хвича Кварацхелия забил 4 гола в 23 матчах завершившегося чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Хвича Кварацхелия