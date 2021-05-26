Витория объяснил, почему возглавил «Спартак»

Португальский специалист Руй Витория, занявший пост наставника московского «Спартака», высказался о своем назначении.

«Это большой вызов для меня. Огромная честь тренировать такой великий клуб. Команда хочет прогрессировать, и руководство доверилось мне. «Спартак» способен выигрывать трофеи, этот фактор был очень важен для меня», - приводит слова тренера A Bola.

О назначении Витории стало известно 24 мая. На посту главного тренера команды португальский коуч сменил немецкого специалиста Доменико Тедеско.

По итогам сезона «красно-белые» финишировали на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.