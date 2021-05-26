«Зенит» заключил контракт с лучшим бомбардиром ЮФЛ-2

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26 Мая 2021, 13:19,
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17-летний форвард Аким Белохонов заключил трудовое соглашение с петербургским «Зенитом», об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».
Стоит отметить, что в минувшем розыгрыше ЮФЛ-2 нападающий отметился 30 забитыми мячами, став лучшим голеадором соревнований.
Кроме того, «сине-бело-голубые» пролонгировали сотрудничество с хавбеком Евгением Кимом. Стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным до 2025 года. В прошлом сезоне 18-летний игрок забил четыре мяча и сделал 12 ассистов в составе молодежной команды «Зенита».
По итогам сезона петербургский клуб стал чемпионом РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Аким Белохонов