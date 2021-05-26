ЦСКА поздравил Гинера с днём рождения

Сегодня, 26 мая, президент московского ЦСКА Евгений Гинер празднует день рождения. Руководителю «армейского» клуба исполнился 61 год.

«Игроки и тренеры поздравляют Евгения Гинера. Уверены, что под руководством Евгения Ленноровича ЦСКА ждут яркие победы и новые титулы», - гласит сообщение пресс-службы столичного клуба.

Сезон-2020/2021 поучился неудачным для ЦСКА. Московский коллектив за долгое время не пробился в еврокубки, завершив чемпионат лишь на шестой позиции.

По ходу сезона с поста главного тренера «армейцев» был уволен Виктор Ганчаренко. На его место был приглашен хорватский специалист Ивица Олич.