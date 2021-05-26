Назван лучший голкипер сезона в РПЛ

РПЛ определилась с лучшим голкипером по итогам сезона-2020/2021. Как сообщается в телеграм-аккаунте турнира, награду получил страж ворот столичного «Локомотива» Маринато Гилерме.

35-летний натурализованный вратарь принял участие в 25 поединках минувшего розыгрыша Премьер-лиги, в 14 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю Маринато является лидером среди голкиперов чемпионата России.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «железнодорожники» заняли третье место в турнирной таблице. Подопечные Марко Николича пропустили вперед московский «Спартак» и петербургский «Зенит».