Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Назван лучший голкипер сезона в РПЛ

26 Мая 2021, 11:38,

РПЛ определилась с лучшим голкипером по итогам сезона-2020/2021. Как сообщается в телеграм-аккаунте турнира, награду получил страж ворот столичного «Локомотива» Маринато Гилерме.

35-летний натурализованный вратарь принял участие в 25 поединках минувшего розыгрыша Премьер-лиги, в 14 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю Маринато является лидером среди голкиперов чемпионата России.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «железнодорожники» заняли третье место в турнирной таблице. Подопечные Марко Николича пропустили вперед московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гилерме
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Комментарии (1)
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starpom
26 Мая 2021, 13:03

Лучший матч-против Зенита !

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