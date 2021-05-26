«Спартак» пошутил о трансфере Роналду

В англоязычном твиттер-аккаунте московского «Спартака» опубликовано фото португальского форварда Криштиану Роналду, сидящего в самолете. К нему прикреплен снимок домашнего стадиона «красно-белых» - «Открытие Арены».

Таким образом пресс-служба российского топ-клуба пошутила, что 36-летний звездный бомбардир может стать игроком «Спартака». Эта публикация уже собрала более 26 тысяч лайков.

По итогам сезона-2020/2021 чемпионата России столичный коллектив финишировал на второй строчке в турнирной таблице, получив право выступить в квалификационном раунде следующего розыгрыша Лиги чемпионов.