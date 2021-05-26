Черногорский вингер Хакшабанович проходит медосмотр в «Рубине»

Хавбек Сеад Хакшабанович с каждым днем все ближе к переезду в чемпионат России, где в его услугах заинтересован казанский «Рубин».

Согласно информации Fotboll Direkt, 22-летний черногорец, правами на которого сейчас владеет «Норрчёпинг», уже начал проходить медобследование в российском клубе.

Если все завершится успешно, то о трансфере будет объявлено в самое ближайшее время. Сумма сделки оценивается в 5-6 миллионов евро. В споре за игрока «Рубин» опередил «Аталанту» и «Наполи».

В нынешнем сезоне Сеад сыграл 11 поединков, записав на свой счет пятью забитых мячей и пять ассистов.