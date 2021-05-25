Слуцкий: «Шатов – лидер раздевалки»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о полузащитнике казанского клуба Олеге Шатове.

«Олег — лидер раздевалки, самый статусный наш игрок. Он нес очень серьезные функции в коллективе», - цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

30-летний российский полузащитник сыграл 21 матч за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Шатов стал игроком «Рубина» летом, контракт Олега с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, в соглашении прописана возможность продления его ещё на один год. Трансферная стоимость Шатова оценивается в 2,8 миллиона евро.