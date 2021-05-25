3 клуба РПЛ интересуются Крицюком

Голкипер Станислав Крицюк в ближайшее время может присоединиться к одному из российских клубов.

Как сообщает sport24, интерес к 30-летнему вратарю проявляют сразу три клуба российской Премьер-лиги. Стоит отметить, что на данный момент Крицюк находится в статусе свободного агента.

Прошлый сезон россиянин провёл в португальском «Белененсеше», за который он сыграл 27 матчей. В России Крицюк известен по своим выступлениям за «Краснодар», в который он перешёл в 2016 году из «Браги», а покинул клуб Станислав в сентябре 2020 года.

В активе Крицюка два матча за сборную России, за которую он дебютировал в марте 2016 года.