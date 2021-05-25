В «Фейеноорде» заявили об аренде спартаковца Тиля

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25 Мая 2021, 19:36,
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Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен в эксклюзивном интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву поделился информацией об аренде полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.
- Да, я подтверждаю, что у нас есть соглашение с московским «Спартаком», а также с игроком по аренде сроком на один сезон. Это хорошая сделка для нас со всех точек зрения. Он будет играть под руководством своего бывшего тренера [Арне Слот - прим. ЕФ].
«Фейеноорд» получит качественного футболиста с опытом игры в голландской Эредивизие. Думаю, сделка также выгодна и для «Спартака». Переговоры с московским клубом прошли очень профессионально. Мы очень всем довольны и с нетерпением ждем Тиля у нас летом.
Два года назад Гус Тиль стал самым дорогим новичком в истории «Спартака» (15 млн евро). Прошлый сезон он провел на правах аренды в клубе Бундеслиги 2 «Фрайбурге» (0 голов в семи матчах и 4 гола в четырех матчах за «Фрайбург-2».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Фейеноорд, Гус Тиль, Франк Арнесен
Вот ещё пример непонятной трансферной неудачи. Что не задалось?
я думаю в понимании футбола...