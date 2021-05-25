Слуцкий: «Тамбов» в весенней части - это позор»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение об отмене стыков между ФНЛ и РПЛ, а также почему «Тамбов» в весенней части чемпионата России 2020/21 можно считать позором.

Слуцкий поддерживает решение об отмене стыковых матчей, потому что те условия, которыми располагает «Оренбург», не соответствуют уровню высшего дивизиона страны. Леонид Викторович вспомнил как был на стадионе в Оренбурге и уверяет - там не только не хватает посадочных кресел для зрителей, но и те же раздевалки для футболистов находятся в ужасном состоянии.

Что касается «Тамбова», то Слуцкий назвал поведение клуба весной позором, потому что из-за невыполнения условий нарушился спортивный принцип.

В этом же интервью для «Спорт-Экспресс» Слуцкий не стал противиться переходу Хвиче Кварацхелии в другой клуб.