Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Слуцкий: «Тамбов» в весенней части - это позор»

25 Мая 2021, 19:34,

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение об отмене стыков между ФНЛ и РПЛ, а также почему «Тамбов» в весенней части чемпионата России 2020/21 можно считать позором.

Слуцкий поддерживает решение об отмене стыковых матчей, потому что те условия, которыми располагает «Оренбург», не соответствуют уровню высшего дивизиона страны. Леонид Викторович вспомнил как был на стадионе в Оренбурге и уверяет - там не только не хватает посадочных кресел для зрителей, но и те же раздевалки для футболистов находятся в ужасном состоянии. 

Что касается «Тамбова», то Слуцкий назвал поведение клуба весной позором, потому что из-за невыполнения условий нарушился спортивный принцип. 

В этом же интервью для «Спорт-Экспресс» Слуцкий не стал противиться переходу Хвиче Кварацхелии в другой клуб. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Тамбов
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