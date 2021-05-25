Слуцкий уверен, что Кварацхелия готов уехать в Европу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий думает, что его подопечному Хвиче Кварацхелии нужно переезжать в более сильный чемпионат.

Слуцкий заявил, что сразу же как возглавил казанский «Рубин», увидел талант в Кварацхелии. Но после ухода грузинского футболиста российский специалист не собирается грустить. Даже наоборот, Слуцкий уверяет, что получит удовлетворение, если один из его игроков пойдёт на повышение.

Ранее испанские СМИ выдали информацию, что «Севилья» интересуется Кварацхелией и готова заплатить около 20 миллионов евро.

Также в разговоре со «Спорт-Экспресс» Слуцкий сказал, что из-за отсутствия Кварацхелии тактика команды не поменяется.