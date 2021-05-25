Пять клубов АПЛ следят за игроком «Спартака»

Чешский футболист московского «Спартака» Алекс Крал заинтересовал сразу пять клубов английской Премьер-лиги.

Ранее уже была информация о том, что «Вест Хэм» намеревается купить Крала. 25 мая Sky Sports стало известно о том, что четыре английских команды хотели бы видеть в своём составе полузащитника «Спартака». Пока что все эти коллективы общались только со стороной самого футболиста без участия представителей московского клуба.

В сезоне 2020/21 у Крала пять голевых передач за 29 туров. Чех был куплен «Спартаком» за 12 миллионов евро. «Вест Хэм» предлагал за Крала 16 миллионов евро.