«Севилья» заинтересовалась игроком «Рубина»

Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия получит предложение от европейского клуба.

Испанский портал Fichajes.net утверждает, что игра Кварацхелии впечатлила скаутов «Севильи», но только не в составе казанского «Рубина», а в качестве игрока сборной Грузии. После этого за футболистом принялись следить, и его прогресс в российской Премьер-лиге под руководством Леонида Слуцкого впечатлил руководство «красно-белых».

Сумма, за которую «Севилья» готова купить Кварацхелию, не превышает 20 миллионов евро.

За два сезона в «Рубине» Кварацхелия провёл около 50 матчей, забив семь мячей.