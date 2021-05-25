«Севилья» заинтересовалась игроком «Рубина»

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25 Мая 2021, 17:05,
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Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия получит предложение от европейского клуба.
Испанский портал Fichajes.net утверждает, что игра Кварацхелии впечатлила скаутов «Севильи», но только не в составе казанского «Рубина», а в качестве игрока сборной Грузии. После этого за футболистом принялись следить, и его прогресс в российской Премьер-лиге под руководством Леонида Слуцкого впечатлил руководство «красно-белых».
Сумма, за которую «Севилья» готова купить Кварацхелию, не превышает 20 миллионов евро.
За два сезона в «Рубине» Кварацхелия провёл около 50 матчей, забив семь мячей.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Рубин, Севилья, Хвича Кварацхелия