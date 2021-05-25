Лахиялов: «Не исключаю, что демарш Салиховой был сделан ради пиара»

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером московского «Спартака» Руя Витории и выход Заремы Салиховой из состава совета директоров клуба.

- Пока имя Руи Витории не всплыло среди кандидатов на пост главного тренера «Спартака», я про него не знал. Насколько он сильный тренер? Он пару раз приводил к чемпионству в Португалии лиссабонскую «Бенфику» и совершил вояж на Восток – в Саудовскую Аравию. Говорить о том, правильно «Спартак» сделал или нет, покамест рано. Я думаю, надо подождать хотя бы первую часть сезона, чтобы оценивать работу Витории в московском клубе.

Сейчас можно сказать, что «Спартак» выступил в своём ключе. Если бы не демарш Заремы Салиховой, вряд ли назначение Витории вызвало бы столько разногласий и внимания прессы к его персоне. Возможно, это было сделано для дополнительного пиара клуба, я не исключаю такой вариант. Ещё отмечу, что в последнее время тренд пошёл на тренеров из Португалии. Численность населения в этой стране меньше, чем в Москве, но ежегодно там появляются новые имена, которые заявляют от себе во многих клубах Европы.