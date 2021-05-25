Зобнин мог перейти в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин мог оказаться в «Боруссии» из Дортмунда.

У РБК есть информация, что с приходом Томаса Цорна на должность генерального директора «Спартака», в клуб поступило предложение со стороны дортмундской «Боруссии» о покупке Романа Зобнина. Немецкий клуб оценил российского игрока в 12 миллионов евро. Однако эта сумма не устроила руководство команды, и было принято решение оставить футболиста в составе москвичей.

На сегодняшний день Роман Зобнин проходит сборы со сборной России в Австрии, где заявил, что хотел бы поиграть в Европе, так как его не устраивает судейство в российской Премьер-лиге.