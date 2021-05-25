Зобнин мог перейти в дортмундскую «Боруссию»

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25 Мая 2021, 15:09,
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин мог оказаться в «Боруссии» из Дортмунда.
У РБК есть информация, что с приходом Томаса Цорна на должность генерального директора «Спартака», в клуб поступило предложение со стороны дортмундской «Боруссии» о покупке Романа Зобнина. Немецкий клуб оценил российского игрока в 12 миллионов евро. Однако эта сумма не устроила руководство команды, и было принято решение оставить футболиста в составе москвичей.
На сегодняшний день Роман Зобнин проходит сборы со сборной России в Австрии, где заявил, что хотел бы поиграть в Европе, так как его не устраивает судейство в российской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Спартак Москва, Боруссия Дортмунд, Роман Зобнин