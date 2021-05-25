​Зобнин: «У меня есть желание уехать в Европу»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин пообщался с журналистами после тренировки на сборе в Австрии. Среди прочего, футболист ответил на вопросы по поводу своего будущего.

«Конечно, у меня есть желание уехать в Европу. Но всё зависит от предложения и от интересов клуба», - высказался Зобнин.

По словам футболиста, ближе всего к переезду в европейский чемпионат он был после чемпионства «Спартака» (2017 год) и после домашнего чемпионата мира (2018 год). Зобнин не стал называть имена клубов, которые им интересовались, но при этом сказал, что речь идёт о представителях Германии.

Действующий контракт Романа Зобнина со «Спартаком» рассчитан до конца сезона 2023/2024.