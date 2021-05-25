​Уткин высказался о назначении Витории тренером «Спартака»

В понедельник «Спартак», наконец, объявил имя нового тренера. Как и ожидалось, команду принял португалец Руй Витория. Об этом назначении посредством канала в Telegram высказался журналист Василий Уткин.

Уткин отмечает тот факт, что многие представители футбольного общества при обсуждении Витории упрекают тренера работой в Саудовской Аравии. В противопоставление журналист приводит пример Хави, который работает в Катаре, и которого при этом ждут в «Барселоне», хотя его тренерский потенциал ещё не раскрыт. Также Уткин привёл примеры Андре Виллаш-Боаша и Акселя Витселя, возвращавшихся из Китая в Европу.

В то же время Уткин написал о том, что «Спартак» назначил тренера, который представляет передовую тренерскую школу на текущий момент наряду с немецкой.

«Но нам по-прежнему про Николича первые полгода важней всего было знать, что он приехал из какой-то там Венгрии, а про Виторию - что он, видите ли, ездил за деньгами. Съездил - и отлично. А дальше посмотрим», - написал Уткин.