​Лантратов признан лучшим футболистом мая в РПЛ

Илья Лантратов из «Химок» был признан лучшим футболистом мая в чемпионате России. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

В двух из трёх майских матчей чемпионата Лантратов сохранил свои ворота в неприкосновенности. «Химки» в этом месяце обыграли «Урал» (1:0), сыграли вничью с «Сочи» (0:0) и проиграли «Спартаку» (1:2). Команда завершила чемпионат на 8 позиции в турнирной таблице, что можно считать успехом.

Добавим, что Илья Лантратов защищал ворота «Химок» во всех 30 матчах заварившегося чемпионата. В 11 случаях голкипер сохранял свои владения на замке.