​«Зенит» опубликовал видео в честь 96-летия клуба

Во вторник, 25 мая, «Зениту» исполняется 96 лет. На канале питерского клуба в YouTube было опубликовано видео, посвящённое дню рождения клуба.

«За 96 лет «Зенит» стал настоящей гордостью и одним из самых ярких символов города», - говорится в подписи к видео.

«Завоевав в 2021 году третий подряд титул чемпиона страны, «Зенит» стал настоящим лидером российского футбола и закрепил за Петербургом статус футбольной столицы России», - отмечает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Стоит сказать, что всего у питерцев семь чемпионских титулов в российскую эпоху.