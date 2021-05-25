Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Губернатор Тамбовской области назвал «Тамбов» «уверенным участником Премьер-лиги»

25 Мая 2021, 10:40,

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выступил с докладом об итогах 2020 календарного года. В нём он упомянул о футбольном клубе «Тамбов», который по итогам сезона 2019/2020 с трудом удержался в РПЛ.

«Тамбов» за короткий срок прошёл путь от середнячка второй лиги, до уверенного участника Премьер-лиги», - сказал Никитин, добавив, что в настоящий момент при участии региональной власти решаются проблемы клуба.

Интересно, что скажет Никитин о «Тамбове», когда будет рассказывать об итогах 2021 года. Зимой, напомним, клуб едва не исчез с футбольной карты России прямо посреди сезона из-за серьёзных финансовых трудностей. Сохранить клуб удалось, но команду пришлось собирать заново, ведь многие игроки забрали документы. Как следствие, «Тамбов» проиграл все матчи второй части сезона и финишировал последним.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов, Александр Никитин
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