​Губернатор Тамбовской области назвал «Тамбов» «уверенным участником Премьер-лиги»

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выступил с докладом об итогах 2020 календарного года. В нём он упомянул о футбольном клубе «Тамбов», который по итогам сезона 2019/2020 с трудом удержался в РПЛ.

«Тамбов» за короткий срок прошёл путь от середнячка второй лиги, до уверенного участника Премьер-лиги», - сказал Никитин, добавив, что в настоящий момент при участии региональной власти решаются проблемы клуба.

Интересно, что скажет Никитин о «Тамбове», когда будет рассказывать об итогах 2021 года. Зимой, напомним, клуб едва не исчез с футбольной карты России прямо посреди сезона из-за серьёзных финансовых трудностей. Сохранить клуб удалось, но команду пришлось собирать заново, ведь многие игроки забрали документы. Как следствие, «Тамбов» проиграл все матчи второй части сезона и финишировал последним.