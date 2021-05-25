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​Слуцкий признан лучшим тренером мая в РПЛ

25 Мая 2021, 10:33,

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий был признан лучшим тренером Премьер-лиги в мае, о чём сообщает пресс-служба РПЛ.

В трёх майских матчах российского чемпионата «Рубин» раздобыл 7 очков, обыграв «Динамо» (2:0) и «Арсенал» (4:2), а также сыграв вничью с «Ротором» (1:1). Казанцы финишировали на 4 позиции в турнирной таблице Премьер-лиги и теперь представят Россию в Лиге конференций. Путь в третьем по рангу клубном турнире УЕФА «рубиновые» начнут с третьего квалификационного раунда.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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