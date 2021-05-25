Стукалов назвал самого неудобного соперника для «Уфы»

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25 Мая 2021, 00:37,
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов назвал самого неудобного соперника.
«Зенит» — самая неудобная команда для нас. Игроки Семака сами принимали решения — самостоятельно меняли позиции», - приводит слова Стукалова sport24.
Напомним, что «Уфа» лишь в последний момент смогла сохранить прописку в российской Премьер-лиге, а «Зенит» досрочно стал чемпионом и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Отметим, что «Уфа» под руководством Стукалова смогла отобрать очки у «Зенита» на своём поле, сыграв против питерского клуба вничью со счётом 0:0. При молодом российском специалисте башкирский клуб набрал 11 очков в 5 матчах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Уфа, Алексей Стукалов