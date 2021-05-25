Стукалов назвал самого неудобного соперника для «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов назвал самого неудобного соперника.

«Зенит» — самая неудобная команда для нас. Игроки Семака сами принимали решения — самостоятельно меняли позиции», - приводит слова Стукалова sport24.

Напомним, что «Уфа» лишь в последний момент смогла сохранить прописку в российской Премьер-лиге, а «Зенит» досрочно стал чемпионом и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отметим, что «Уфа» под руководством Стукалова смогла отобрать очки у «Зенита» на своём поле, сыграв против питерского клуба вничью со счётом 0:0. При молодом российском специалисте башкирский клуб набрал 11 очков в 5 матчах.