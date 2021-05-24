Радимов устроил драку на Московском вокзале

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оказался в центре скандала.

По информации телеграм-канала 112, российский специалист устроил драку на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, ударив пассажира, во время выхода из сапсана. Отмечается, что Радимов был пьян.

45-летний Радимов известен по своим выступлениям за питерский «Зенит», за который он играл с 2003 по 2008 год. В 2011 году россиянин начал тренерскую карьеру, приступив к работе в молодежной команде «Зенита».

По итогам нынешнего сезона «Зенит-2» под руководством Радимова занял лишь третье место в турнирной таблице ПФЛ.