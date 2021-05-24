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Радимов устроил драку на Московском вокзале

24 Мая 2021, 22:43,

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оказался в центре скандала.

По информации телеграм-канала 112, российский специалист устроил драку на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, ударив пассажира, во время выхода из сапсана. Отмечается, что Радимов был пьян.

45-летний Радимов известен по своим выступлениям за питерский «Зенит», за который он играл с 2003 по 2008 год. В 2011 году россиянин начал тренерскую карьеру, приступив к работе в молодежной команде «Зенита».

По итогам нынешнего сезона «Зенит-2» под руководством Радимова занял лишь третье место в турнирной таблице ПФЛ.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Владислав Радимов
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Комментарии (2)
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0
ингерман
24 Мая 2021, 23:56

ай я даже знаю кого он стукнул.. отгадайте с 3-х раз.. )))

0
Leonardis
24 Мая 2021, 23:19

ну, и что дальше?

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